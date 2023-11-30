KayserisporTeknik Direktörü Recep Uçar, "Trabzonspor´a karşı kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Hem hücumda hem de savunmada kurguladığımız oyunu, sahaya yansıtmayı hedefliyoruz" dedi.

Süper Lig'de çıktığı son 5 maçı kaybetmeyen Kayserispor, ligin 14´üncü hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Maçın hazırlıklarına dün başlayan sarı-kırmızılılar, bugün kondisyon ağırlıklı çalıştı. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Deplasmanda zor bir maça çıkacağız. Hem oyun hem de oyuncu gücü olan bir takım. Abdullah Avcı geldikten sonra 2 maçı da kazandılar. Bazen oyunlar onlar adına iyi gitmese de oyun planları ve oyunu değiştirebilecek kalitede oyuncuları var. Zor bir müsabaka. En iyi şekilde hazırlanıp alabileceğimiz en iyi sonucu almak tek arzumuz olacak. Trabzonspor içeride de dışarıda da topa sahip olmak isteyen bir takım. Bizim maçta da muhtemelen topa sahip olmak isteyecekler. Biz Trabzonspor´a karşı kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Hem hücumda hem de savunmada kurguladığımız oyunu, sahaya yansıtmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

CAROLE: İYİ BİR SKOR ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Kayserisporlu futbolcu Lionel Carole ise "Son dönemde iyi bir performansımız var. Son 5 maçtır yenilmiyoruz. Bu önemli maç öncesinde de çok iyi çalışacağız. Kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Oradan iyi bir skor almaya çalışacağız. Şimdiden bir hedef konulmamalı. Kazanabileceğimiz kadar puanları toplayıp, bu takımın potansiyelini en üst seviyeye çıkartmak istiyoruz. Kendi performansıma gelecek olursa ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sahip olduğumuz oyuncu grubu ile birlikte bu doğrultuda yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ONURCAN PİRİ: BİLAL ÇOK İYİ BİR SEZON GEÇİRİYOR

Onurcan Piri de yaptığı açıklamada, "Trabzonspor´a karşı zor bir maç olacak. Biz de kaybetmeyi sevmeyen bir aileyiz. Takımız demeyeceğim çünkü aileyiz. Zor bir maç, onunla ilgili analizler yapıyoruz. Hocamız gereken şeyleri bize söylüyor. Biz de bunu uygulamaya çalışıyoruz. Hafta sonu bütün çalışmalarımızın karşılığını almak istiyoruz. Şehir ve taraftar bizimle. Bu da bizim için çok önemli. İnşallah oradan puanlarla döneriz. Çünkü çok istiyoruz. Bütün puanlara da talibiz. Kaleci ekibi olarak çok iyi bir ortamımız var. Kim oynarsa başarılı olmasını istiyoruz. Takımın başarısı için bu çok önemli. Bilal çok iyi bir sezon geçiriyor. Ben bundan çok mutlu oluyorum. Kime görev verilirse önemli değil. Önemli olan Kayserispor arması. Bunun için de elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Çok şükür ki bizim için de işler iyi gidiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Recep Uçar´ın açıklamaları

- Lionel Carole´nin açıklamaları

- Onurcan Piri'nin açıklamaları

- Antrenmandan detaylar

DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

2023-11-30 13:49:12