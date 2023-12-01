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        4 yıl hapisle aranan hükümlü, bazanın altında saklanırken yakalandı

        KAYSERİ'de'hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.S. (18), polisin baskını ile yatak bazasının altında saklanırken yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 12:18 Güncelleme: 01.12.2023 - 12:20
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        4 yıl hapisle aranan hükümlü, bazanın altında saklanırken yakalandı
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        KAYSERİ'de'hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.S. (18), polisin baskını ile yatak bazasının altında saklanırken yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 20 adrese 95 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi; 16 kişi yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. Evine baskın yapılan E.S. ise yatak bazasının altında saklanırken bulundu. 'Hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan E.S.'nin o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan polis ekipleri, firari 3 kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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        Galeri
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