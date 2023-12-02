Kayserispor, Trabzonspor deplasmanında SüperLig´in 14'üncü haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, Trabzon'a gitti.

SüperLig´in 14'üncü haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, Trabzon'a gitti.

Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Kayserispor, mücadele için havayoluyla Trabzon'a gitti. Trabzon'a ulaşan Kayseri temsilcisi, konaklayacakları otele hareket etti. Trabzonspor - Kayserispor maçı yarın saat 16.00'da başlayacak. Mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ve Mehmet Akıncık üstlenecek.