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        Kayserispor, Trabzonspor deplasmanında

        SüperLig´in 14'üncü haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, Trabzon'a gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 17:28 Güncelleme: 02.12.2023 - 17:30
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        Kayserispor, Trabzonspor deplasmanında
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        SüperLig´in 14'üncü haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, Trabzon'a gitti.

        Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Kayserispor, mücadele için havayoluyla Trabzon'a gitti. Trabzon'a ulaşan Kayseri temsilcisi, konaklayacakları otele hareket etti. Trabzonspor - Kayserispor maçı yarın saat 16.00'da başlayacak. Mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ve Mehmet Akıncık üstlenecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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