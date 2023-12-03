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        Çocukken yangında elini kaybeden Fethi öğretmen, öğrencilerinin rol modeli oldu

        KAYSERİ'degörevyapan biyoloji öğretmeni Fethi Ahmet Öner (44), 2 yaşında hem babasını hem de çıkan yangında sağ elini kaybetti. Yüzünde de yanıklar oluşan ve çeşitli operasyonlar geçiren Öner, yılmayıp, üniversiteyi kazanarak öğretmen oldu. Meslekte 21'inci yılına dolduran ve hayat mücadelesi ile öğrencilerine rol model olan Öner, "Toplum içindeki ön yargıları yıkmak için hep mücadele ettim. Her türlü engelleri aşarak bu zamana geldim" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 10:28 Güncelleme: 03.12.2023 - 10:30
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        Çocukken yangında elini kaybeden Fethi öğretmen, öğrencilerinin rol modeli oldu
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        KAYSERİ'degörevyapan biyoloji öğretmeni Fethi Ahmet Öner (44), 2 yaşında hem babasını hem de çıkan yangında sağ elini kaybetti. Yüzünde de yanıklar oluşan ve çeşitli operasyonlar geçiren Öner, yılmayıp, üniversiteyi kazanarak öğretmen oldu. Meslekte 21'inci yılına dolduran ve hayat mücadelesi ile öğrencilerine rol model olan Öner, "Toplum içindeki ön yargıları yıkmak için hep mücadele ettim. Her türlü engelleri aşarak bu zamana geldim" dedi.

        Elazığ'da 2 yaşında babasını kaybeden Fethi Ahmet Öner'in annesi ile yaşadığı evde, ölüm haberinden 6 ay sonra yangın çıktı. Tavandaki naylon örtünün düşmesi sonucu Öner'in vücudunda ileri derecede yanıklar oluştu. Yanıklar nedeniyle sağ elini de kaybeden Öner, ilkokula eldiven takarak gitti. Hem uzuv kaybı yaşayan hem de yüzünde yanık izleri olan Öner, yılmayıp, üniversite sınavını kazandı. Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü bitiren Öner, öğretmenlik yapmaya başladı. Meslekte 21'inci yılına dolduran, birçok proje katılan ve danışmanlık yapan Öner, hayat mücadelesi ile de öğrencilerine örnek oldu.

        'ANKARA'DA 6 AY TEDAVİ GÖRDÜM'

        Kayseri'nin Talas ilçesindeki Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi'nde 8 yıldır görev yapan ve başöğretmen unvanı alan Fethi Ahmet Öner, "Küçükken evde yangın kazası yaşadım. Vücudumun bazı bölgelerinde yanık izleri oluştu. Elazığ'da yanık tedavi merkezi olmadığı için Ankara'da, 6 ay tedavi gördüm. Operasyon üstüne operasyon geçirdim ve baya yıprandım. Engelli olduktan sonra hayat mücadelem daha da arttı. Hayatım boyunca hep mücadele ile yaşadım. Toplum içindeki ön yargıları yıkmak için hep mücadele ettim. Her türlü engelleri aşarak bu zamana geldim" dedi.

        'NEDEN ENGELLİ BİR VALİ OLMASIN'

        İlkokula ilk başladığında 'eli yanmış', 'yüzü yanmış' gibi ifadeler nedeniyle çok rahatsız olduğunu anlatan Öner, "Engellileri asıl engelleyen, dışarıdaki ön yargılı insanlar. İlk başta sadece biyolog olma hayalim vardı. Şimdi tek amacım, toplumda engellilere yönelik ön yargıyı ortadan kaldırmak. Neden engelli bir vali, milli eğitim müdürü olmasın? Fırsat verildiğinde her şeyi yapabiliriz. Yeter ki bize yapay engeller oluşturulmasın" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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