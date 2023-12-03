Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Sağ eli ampute edilen memur: Engelliler Günü'nde arkadaşlara mesajım pes etmemeleri

        KAYSERİ'de19 yıl önce fabrikada çalıştığı sırada geçirdiği iş kazası sonucu sağ eli sac kesme makinesine kaptırınca ampute edilen Metin Karadağ (50), daha sonra memur olduğu Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi'nde danışma bölümüne gelen hastaların işlemlerini tek eliyle kullandığı bilgisayarda yapıyor. Karadağ, "İş kazası sonrası insanlara tereddütle baktığım zamanlar oldu. Sağ elim olmadığı için insanların değişik bakışlarıyla karşılaştım. Bu durum insanı biraz üzüyor.  3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde arkadaşlara mesajım, pes etmemeleri, 'daima başaracağım' demeleri ve hiçbir zaman vazgeçmemeleri gerekiyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 13:38 Güncelleme: 03.12.2023 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağ eli ampute edilen memur: Engelliler Günü'nde arkadaşlara mesajım pes etmemeleri
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de19 yıl önce fabrikada çalıştığı sırada geçirdiği iş kazası sonucu sağ eli sac kesme makinesine kaptırınca ampute edilen Metin Karadağ (50), daha sonra memur olduğu Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi'nde danışma bölümüne gelen hastaların işlemlerini tek eliyle kullandığı bilgisayarda yapıyor. Karadağ, "İş kazası sonrası insanlara tereddütle baktığım zamanlar oldu. Sağ elim olmadığı için insanların değişik bakışlarıyla karşılaştım. Bu durum insanı biraz üzüyor.  3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde arkadaşlara mesajım, pes etmemeleri, 'daima başaracağım' demeleri ve hiçbir zaman vazgeçmemeleri gerekiyor" dedi.

        Kayseri'de yaşayan Metin Karadağ, 2004 yılında çalıştığı fabrikada iş kazası geçirdi. Fabrikanın sac kesme bölümünde çalışan Karadağ, sağ elini makineye kaptırdı. Kaza sonrası eli ampute edilen Karadağ, bir süre fabrikada çalışmaya devam etti. Daha sonra işsiz kalan Karadağ, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği sınavları kazanarak memur oldu. ÖSYM'nin düzenlediği engelli memur alımı sınavlarına da katılan Karadağ, Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi'ne atandı. Karadağ hastanede, danışma bölümünde tek eliyle kullandığı bilgisayarda hastalara yardımcı oluyor.

        Yaşadığı süreci anlatan Karadağ, "Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi'nde memur olarak görev yapmaktayım. 2004 yılının Temmuz ayında iş kazası geçirerek engelli oldum. Kaza sonrası birtakım zorluklar çektim.  Fabrikanın saç kesme makinesinin olduğu bölümde çalışmaktaydım. Burada kaza geçirerek sağ elim ampute oldu. Kaza sonrası bazı zorluklar çektim. Önceden sağ elimi kullanırdım artık sol elimi kullanıyorum. Yazı yazma ve yemek yeme gibi birçok işi sol elimle yapmak zorunda kaldım. Kaza sonrası en büyük destekçim ailem oldu. Eşim, annem ve babam bu konuda bana çok yardımcı oldular. Çocuklarım bir türlü bu duruma alışamadılar. Kazanın nasıl olduğunu merak ettiler" ifadelerini kullandı.

        'İNSAN DUYGUSAL BOŞLUĞA DÜŞÜYOR'

        Kazadan sonra bir müddet çalıştıktan sonra iş bulamadığını söyleyen Karadağ, "Bu arada insan duygusal boşluğa düşüyor. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açmış olduğu sınavları öğrendim. Sınavlara çalışarak kazandım. Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak işe başladım. Daha sonra ÖSYM'nin düzenlediği engelli memur alımı sınavını kazanarak Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne atandım. Görev yerim Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi olarak belirlendi. Müdürlerim, çalışma arkadaşlarım bana çok destek oldu. Hiçbir zaman yardım etmemezlik yapmadılar. Bana her zaman yardımcı oldular. İş kazası sonrası insanlara tereddütle baktığım zamanlar oldu. Sağ elim olmadığı için insanların değişik bakışlarıyla karşılaştım. Bu durum insanı biraz üzüyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde arkadaşlara mesajım, pes etmemeleri, 'daima başaracağım' demeleri ve  hiç bir zaman vazgeçmemeleri gerekiyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        Can Gürzap için veda töreni
        Can Gürzap için veda töreni
        İzmir'de 'hayalet nişancı' iddiası! 5 kişiyi yaraladı
        İzmir'de 'hayalet nişancı' iddiası! 5 kişiyi yaraladı
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        Gasp dehşetinden tüyler ürperten cinayet çıktı!
        Gasp dehşetinden tüyler ürperten cinayet çıktı!
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        Hava almak için çıktığı 7'nci katın balkonundan düşerek can verdi!
        Hava almak için çıktığı 7'nci katın balkonundan düşerek can verdi!
        Mavi bültenle aranan suç örgütü yöneticisi yakalandı!
        Mavi bültenle aranan suç örgütü yöneticisi yakalandı!
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        Okula gitmenin önündeki engel: Bitlenme
        Okula gitmenin önündeki engel: Bitlenme
        En çok seyirci toplayan yerli komedi filmleri
        En çok seyirci toplayan yerli komedi filmleri
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kayseri'de Felahiye ve Özvatan ilçeleri doğal gaza kavuşuyor
        Kayseri'de Felahiye ve Özvatan ilçeleri doğal gaza kavuşuyor
        Kayseri'de çelik kapı imalathanesinde yangın
        Kayseri'de çelik kapı imalathanesinde yangın
        Kayseri'de çelik kapı üreten iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de çelik kapı üreten iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Vali Çiçek ve Belediye Başkanı Büyükkılıç, özel çocuklarla bir araya geldi
        Vali Çiçek ve Belediye Başkanı Büyükkılıç, özel çocuklarla bir araya geldi
        Masa tenisi otizmli Yiğit'i sosyalleştirdi
        Masa tenisi otizmli Yiğit'i sosyalleştirdi
        Fizyoterapisti sayesinde yüzmeyle tanışan engelli İbrahim ilk şampiyonasınd...
        Fizyoterapisti sayesinde yüzmeyle tanışan engelli İbrahim ilk şampiyonasınd...