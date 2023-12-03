Sağ eli ampute edilen memur: Engelliler Günü'nde arkadaşlara mesajım pes etmemeleri KAYSERİ'de19 yıl önce fabrikada çalıştığı sırada geçirdiği iş kazası sonucu sağ eli sac kesme makinesine kaptırınca ampute edilen Metin Karadağ (50), daha sonra memur olduğu Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi'nde danışma bölümüne gelen hastaların işlemlerini tek eliyle kullandığı bilgisayarda yapıyor. Karadağ, "İş kazası sonrası insanlara tereddütle baktığım zamanlar oldu. Sağ elim olmadığı için insanların değişik bakışlarıyla karşılaştım. Bu durum insanı biraz üzüyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde arkadaşlara mesajım, pes etmemeleri, 'daima başaracağım' demeleri ve hiçbir zaman vazgeçmemeleri gerekiyor" dedi.

KAYSERİ'de19 yıl önce fabrikada çalıştığı sırada geçirdiği iş kazası sonucu sağ eli sac kesme makinesine kaptırınca ampute edilen Metin Karadağ (50), daha sonra memur olduğu Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi'nde danışma bölümüne gelen hastaların işlemlerini tek eliyle kullandığı bilgisayarda yapıyor. Karadağ, "İş kazası sonrası insanlara tereddütle baktığım zamanlar oldu. Sağ elim olmadığı için insanların değişik bakışlarıyla karşılaştım. Bu durum insanı biraz üzüyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde arkadaşlara mesajım, pes etmemeleri, 'daima başaracağım' demeleri ve hiçbir zaman vazgeçmemeleri gerekiyor" dedi.

Kayseri'de yaşayan Metin Karadağ, 2004 yılında çalıştığı fabrikada iş kazası geçirdi. Fabrikanın sac kesme bölümünde çalışan Karadağ, sağ elini makineye kaptırdı. Kaza sonrası eli ampute edilen Karadağ, bir süre fabrikada çalışmaya devam etti. Daha sonra işsiz kalan Karadağ, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği sınavları kazanarak memur oldu. ÖSYM'nin düzenlediği engelli memur alımı sınavlarına da katılan Karadağ, Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi'ne atandı. Karadağ hastanede, danışma bölümünde tek eliyle kullandığı bilgisayarda hastalara yardımcı oluyor.

Yaşadığı süreci anlatan Karadağ, "Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi'nde memur olarak görev yapmaktayım. 2004 yılının Temmuz ayında iş kazası geçirerek engelli oldum. Kaza sonrası birtakım zorluklar çektim. Fabrikanın saç kesme makinesinin olduğu bölümde çalışmaktaydım. Burada kaza geçirerek sağ elim ampute oldu. Kaza sonrası bazı zorluklar çektim. Önceden sağ elimi kullanırdım artık sol elimi kullanıyorum. Yazı yazma ve yemek yeme gibi birçok işi sol elimle yapmak zorunda kaldım. Kaza sonrası en büyük destekçim ailem oldu. Eşim, annem ve babam bu konuda bana çok yardımcı oldular. Çocuklarım bir türlü bu duruma alışamadılar. Kazanın nasıl olduğunu merak ettiler" ifadelerini kullandı.

'İNSAN DUYGUSAL BOŞLUĞA DÜŞÜYOR'

Kazadan sonra bir müddet çalıştıktan sonra iş bulamadığını söyleyen Karadağ, "Bu arada insan duygusal boşluğa düşüyor. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açmış olduğu sınavları öğrendim. Sınavlara çalışarak kazandım. Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak işe başladım. Daha sonra ÖSYM'nin düzenlediği engelli memur alımı sınavını kazanarak Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne atandım. Görev yerim Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi olarak belirlendi. Müdürlerim, çalışma arkadaşlarım bana çok destek oldu. Hiçbir zaman yardım etmemezlik yapmadılar. Bana her zaman yardımcı oldular. İş kazası sonrası insanlara tereddütle baktığım zamanlar oldu. Sağ elim olmadığı için insanların değişik bakışlarıyla karşılaştım. Bu durum insanı biraz üzüyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde arkadaşlara mesajım, pes etmemeleri, 'daima başaracağım' demeleri ve hiç bir zaman vazgeçmemeleri gerekiyor."