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        Kayseri'de bahisle köpek dövüştüren 37 kişiye 150 bin TL ceza

        KAYSERİ'ninYeşilhisar ilçesinde bahisle köpek dövüştüren 37 kişiye 150 bin TL para cezası kesilirken, 8 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 15:38 Güncelleme: 03.12.2023 - 15:40
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        Kayseri'de bahisle köpek dövüştüren 37 kişiye 150 bin TL ceza
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        KAYSERİ'ninYeşilhisar ilçesinde bahisle köpek dövüştüren 37 kişiye 150 bin TL para cezası kesilirken, 8 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilhisar ilçesi Karacabey Mahallesi'nde bahisle köpek dövüşü yapılacağı bilgisi aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Yeşilhisar-Develi yolu Kesik mevkinde operasyon düzenledi. Operasyonda 2 organizatör ve 35 kişi yakalanırken, 6 köpek ele geçirildi. 37 kişi hakkında 'Kabahatler Kanunu' gereği toplam 150 bin 35 TL para cezası uygulanırken, 8 kişi ise 'kumar oynanması için imkan sağlamak ve Hayvan Hakları Kanununa muhalefet' suçlarından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Dövüştürülen 6 köpek, hayvan barınağına teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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