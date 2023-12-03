Türkiye Sesi Görenler Futbol Süper Ligi'nde Kayseri ikinci oldu Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, Ankara Anadolu Gençlik ve Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup ederek ligi ikinci sırada tamamladı.

Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, Ankara Anadolu Gençlik ve Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup ederek ligi ikinci sırada tamamladı.

Dünya engelliler gününde, Sesi Görenler B1 Futbol Ligi'nin 12'nci haftasında Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü ile Ankara Anadolu Gençlik ve Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Argıncık Stadyumu'nda oynanan müsabakada Kayseri Görme Engeliler Spor Kulübü, sahasında Ankara Anadolu Engelliler Spor Kulübü Derneği'ni 2-0 mağlup etti.

Puanını 21'e çıkaran Kayseri ekibi, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Kulübü'nün ardından ligi ikinci sırada tamamladı.