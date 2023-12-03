Kayserispor kafilesi tezahüratlarla karşılandı
Süper Lig'in 14´üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor´u 1-0´lık skorla mağlup eden Kayserisporlu futbolcular havalimanında tezahüratlarla karşılandı.
Süper Lig'in 14´üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor´u 1-0´lık skorla mağlup eden Kayserisporlu futbolcular havalimanında tezahüratlarla karşılandı.
Kayserispor, Süper Lig'in 14´üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar müsabakayı Bahoken'in 88´inci dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Trabzon deplasmanından 3 puanla ayrılan ve Kayseri'ye dönen futbolcuları havalimanında taraftarlar coşkuyla karşıladı. Sarı-kırmızılı takımın futbolcuları ve teknik direktörü Recep Uçar taraftarın tezahüratlarına eşlik etti. Taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektiren Kayserispor kafilesi daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle kulüp tesislerine hareket etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.