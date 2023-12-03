Kayserispor kafilesi tezahüratlarla karşılandı

Süper Lig'in 14´üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor´u 1-0´lık skorla mağlup eden Kayserisporlu futbolcular havalimanında tezahüratlarla karşılandı.

Kayserispor, Süper Lig'in 14´üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar müsabakayı Bahoken'in 88´inci dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Trabzon deplasmanından 3 puanla ayrılan ve Kayseri'ye dönen futbolcuları havalimanında taraftarlar coşkuyla karşıladı. Sarı-kırmızılı takımın futbolcuları ve teknik direktörü Recep Uçar taraftarın tezahüratlarına eşlik etti. Taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektiren Kayserispor kafilesi daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle kulüp tesislerine hareket etti.