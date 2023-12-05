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        TIR'ın kaldırımda çarptığı yaya öldü

        KAYSERİ'dekaldırımdayürüdüğü sırada TIR'ın çarptığı Rasim Başpınar (42), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 11:38 Güncelleme: 05.12.2023 - 11:45
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        TIR'ın kaldırımda çarptığı yaya öldü
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        KAYSERİ'dekaldırımdayürüdüğü sırada TIR'ın çarptığı Rasim Başpınar (42), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 16'ncı Cadde'de meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Rasim Başpınar'a, M.K.'nin kontrolünü kaybettiği  38 AFZ 891 plakalı TIR çarptı. Kazada Başpınar, ağır yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Başpınar'ı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Başpınar, burada kurtarılamadı. Gözaltına alınan TIR şoförünün ise emniyetteki sorgusu sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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