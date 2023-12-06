Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın (2)

KONTROLALTINAALINDI

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin tespiti için soruşturma başlatıldı.

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