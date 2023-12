Kayseri'de engelli sporcular, yüzme müsabakasında yarıştı

TÜRKİYEYüzme Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği, Dünya Engelliler Günü Yüzme Müsabakası düzenledi.

Kadir Has Yüzme Havuzu'nda düzenlenen müsabakalara, aralarında bedensel engelli, otizmli, ampute, görme engelli ve down sendromluların bulunduğu 33 sporcu katıldı. Dünya Engelliler Günü Yüzme Müsabakası'nda sporcular 50-100 metre serbest, 400 metre sırt, kurbağa, kelebek gibi kategorilerde birbirleriyle yarıştı. Türkiye Yüzme Federasyonu Paralimpik Yüzme Teknik Kurulu üyesi Hasan Ertuğrul Çakmak, "Bugün Kayseri'de Dünya Engelliler Günü'ne özel bir müsabaka düzenliyoruz. Bu müsabakaya bedensel engelli, otizmli, ampute sporcular, görme engelliler ve down sendromlu sporcularımız katılıyor. Uzun zaman sonra ilk defa böyle bir etkinlik yapıyoruz. Birbirinden başarılı sporcularımız var. Kayseri olarak bu başarıyı gösteriyoruz. Bu etkinlikler kapsamında daha iyi yerlere gelerek şehrimizi, sporcularımızla temsil etmek istiyoruz. Yarışma kapsamında tüm engel kategorileri dahil 33 tane sporcumuz var. Sporcularımız müsabakada 50-100 metre serbest, 400 metre sırt, kurbağa, kelebek gibi kategorilerde yarışacak" dedi.