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        Melikgazi Kayseri Basketbol - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 103-78

         

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 17:58 Güncelleme: 09.12.2023 - 18:00
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        Melikgazi Kayseri Basketbol - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 103-78
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        SALON:Kadir Has

        HAKEMLER: Kerem Yılmaz, Hasan Ok, Burak Pehlivan

        MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 22, Ellenberg 15, Merve Arı 12, Ayşegül Günay Aladağ 14, Aslıhan Kaçar, Candan Eylül Dikmen 3, Petronyte 15, Goncagül Kavak 1, Damla Gezgin 8, Nazlı Bircan, Holmes 13

        HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jackson 21, Sena Ilık, Betül Kutlu 6, Öykü Taşkın, Elanur Demir 2, Şara Baş, Pardee 25, Brown 24

        1'İNCİ PERİYOT: 22-22

        İLK YARI: 55-31

        3´ÜNCÜ PERİYOT: 89-48

        4'ÜNCÜ PERİYOT: 103-78

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 14´üncü haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor konuk eden Melikgazi Kayseri Basketbol maçı 103- 78´lik skorla kazandı. Müsabakanın en skorer ismi  25 sayı ile Hatay Büyükşehir Belediye´den Pardee oldu.

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

        2023-12-09 17:52:45

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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