Tabancasını temizlerken kendini vurdu

KAYSERİ'deİbrahim Ö. (54), temizlediği tabancasının ateş almasıyla elinden yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi 11'inci Sokaktaki tek katlı evde meydana geldi. İbrahim Ö'nün evinde temizlediği tabancası birden ateş aldı. Elinden yaralanan İbrahim Ö.'nün ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.