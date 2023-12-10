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        Tabancasını temizlerken kendini vurdu

        KAYSERİ'deİbrahim Ö. (54), temizlediği tabancasının ateş almasıyla elinden yaralandı.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 11:38 Güncelleme: 10.12.2023 - 11:40
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        Tabancasını temizlerken kendini vurdu
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        KAYSERİ'deİbrahim Ö. (54), temizlediği tabancasının ateş almasıyla elinden yaralandı.  

        Olay, saat 10.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi 11'inci Sokaktaki tek katlı evde meydana geldi. İbrahim Ö'nün evinde temizlediği tabancası birden ateş aldı. Elinden yaralanan İbrahim Ö.'nün ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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