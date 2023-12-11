Eşlerin 'iş bulma' tartışmasında, darp iddiasına para cezası

KAYSERİ'de'işbulma' tartışması sırasında eşi T.Ş.'yi (38) darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Arif Ş. (39), 'yaralama' suçundan 225 gün karşılığı 4 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.

Arif Ş. ile eşi T.Ş. arasında 19 Mart'ta çıkan 'iş bulma' tartışması, kavgaya dönüştü. Bu sırada Arif Ş., eşinin koluna yumruk attı. Şikayet üzerine Arif Ş. hakkında 'yaralama' suçundan dava açıldı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık Arif Ş. ile eşi T.Ş. katıldı. Eşini darbetmediğini söyleyen Arif Ş., "Olay günü 'sus' diyerek itekledim. O da yere düştü. Olay, bundan ibarettir" dedi. Şikayetçi olduğunu söyleyen T.Ş. "İş bulmasını istedim. 'Çok konuşuyorsun' diyerek beni darbetti. Ağız münakaşası yaptık, bana saldırdı. Şikayetçiyim" diye konuştu. Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Arif Ş.'yi, 'yaralama' suçundan 225 gün karşılığı 4 bin 500 TL para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.