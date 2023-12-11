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        Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Demirkaya gözaltına alındı

        ZAFER Partisi Kayseri İl Başkanı olan avukat Hacı Ali Demirkaya, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 21:18 Güncelleme: 11.12.2023 - 21:18
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        Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Demirkaya gözaltına alındı
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        ZAFER Partisi Kayseri İl Başkanı olan avukat Hacı Ali Demirkaya, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

        Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Hacı Ali Demirkaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla, `halkı kin ve düşmanlığa' sevk ettiği iddiasıyla saat 17.00 sıralarında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İl Başkanı Demirkaya, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü´ndeki işlemlerinin ardından polis ekipleri tarafından Ankara´ya götürüldü. Hacı Ali Demirkaya´nın Ankara´da yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

        GÖZALTINA ALINIRKEN PAYLAŞIM YAPTI

        Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Hacı Ali Demirkaya, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurarak, "Hakkımda çıkarılan gözaltı kararı gereği emniyete götürülüyorum. Alnımız ak, başımız dik! Zafer inananların ve savaşanların olacak!" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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