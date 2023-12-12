Süper Lig'de 15 haftanın en centilmen takımı Kayserispor

Süper Lig'de son 7 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak 29 puan toplayan Kayserispor, 15 haftada 19 sarı kart görerek, Süper Lig'in en az kart gören ekibi oldu.

Lige transfer tahtası sorunu ile giren ve Başkan Ali Çamlı ile yönetim kurulu üyelerinin çabalarıyla son gün transfer tahtasını açan Kayserispor, Süper Lig'de aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çekti. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde son 7 haftada 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı kırmızılı ekip, kendi sahasında oynadığı 8 karşılaşmada ise mağlubiyet yüzü görmedi ve 29 puan toplayarak 3'üncü sırada yer aldı. Bu sezon gösterdiği başarılı grafik ile dikkatleri üzerine çeken Kayserispor, ilk 15 haftada oynadığı karşılaşmalarda gördüğü 19 sarı kart ile de ligin en centilmen takımı görüntüsü verdi. Sarı-kırmızılı takım oynadığı 15 karşılaşmanın 7'sinde ise hiç sarı kart görmedi.

Öte yandan Kayseri temsilcisi oynadığı karşılaşmalarda hiç kırmızı kart görmedi.