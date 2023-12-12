Suriyeli kardeşlerin öldürüldüğü kavgada, tutuklu sayısı 8'e çıktı KAYSERİ'de, 2 grup arasındaki silahlı kavgada Suriye uyruklu Ahmed (29) ile kardeşi Muhammed Alhalaf'ın (26) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 kişi daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 8'e çıktı.

KAYSERİ'de, 2 grup arasındaki silahlı kavgada Suriye uyruklu Ahmed (29) ile kardeşi Muhammed Alhalaf'ın (26) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 kişi daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 8'e çıktı.

Olay, 24 Kasım'da saat 21.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak'ta 5 katlı binanın son katında meydana geldi. Suriye uyruklu 2 grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmed ile kardeşi Muhammed Alhalaf, tüfekle vuruldu. İhbarla adrese sevk edilen ekipler, 2 kardeşin öldüğünü belirlendi. Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki işlemler sonrası kardeşlerin cenazeleri, yakınları tarafından Suriye'ye götürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri tespit edip, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hüseyin El Hammud'un (21) 2 kardeşi öldürdüğü, tartışmanın da borç meselesi yüzünden çıktığı belirtildi. Adliyeye sevk edilen Abdul Hamid Alhıs ile cinayet şüphelisi Hüseyin El Hammud ve kardeşi Beşşar El Hammud tutuklandı, U.H. ise adli kontrolle salıverildi.

2 FARKLI GÜNDE 5 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantılı başka şüphelilerin olabileceğini tespit edip, 2 farklı günde operasyon düzenledi. Polis ekipleri ilk olarak İsmail O., Muhammed El H. ve Bilal O.'yu gözaltına aldı. Ekiplerin soruşturmayı genişletmesinin ardından Eymed İ. ve Ahmad A. da yakalandı. 5 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Böylece olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 8'e yükseldi.