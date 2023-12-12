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        12 yaşındaki Hürkan'ı tartıştığı arkadaşı öldürdü

        KAYSERİ'de Hürkan Samet Durmaz (12), tartıştığı arkadaşı T.Ş. (13) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 15:48 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:50
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        12 yaşındaki Hürkan'ı tartıştığı arkadaşı öldürdü
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        KAYSERİ'de Hürkan Samet Durmaz (12), tartıştığı arkadaşı T.Ş. (13) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

        Olay, saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'taki 6 katlı inşaatın son katında meydana geldi. Hürkan Samet Durmaz ile arkadaşı T.Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada T.Ş. Durmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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