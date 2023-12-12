Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Demirkaya adli kontrolle serbest

        SOSYAL medya paylaşımları nedeniyle dün gözaltına alınan Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Avukat Hacı Ali Demirkaya, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 20:58 Güncelleme: 12.12.2023 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Demirkaya adli kontrolle serbest
        ABONE OL
        ABONE OL

        SOSYAL medya paylaşımları nedeniyle dün gözaltına alınan Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Avukat Hacı Ali Demirkaya, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Hacı Ali Demirkaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla, 'halkı kin ve düşmanlığa' sevk ettiği iddiasıyla dün saat 17.00 sıralarında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İl Başkanı Demirkaya, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü´ndeki işlemlerinin ardından polis ekipleri tarafından Ankara´ya götürüldü. Hacı Ali Demirkaya'nın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. 

        GÖZALTINA ALINIRKEN PAYLAŞIM YAPTI

        Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Hacı Ali Demirkaya, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurarak, "Hakkımda çıkarılan gözaltı kararı gereği emniyete götürülüyorum. Alnımız ak, başımız dik! Zafer inananların ve savaşanların olacak!" ifadelerini kullandı.

        YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SALIVERİLDİ

        Polis ekipleri tarafından Ankara'ya getirilen Hacı Ali Demirkaya, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Demirkaya'nın Ankara'da ifadesi alınırken Kayseri Baro Başkanı Ali Köse'de Ankara'da bizzat süreci takip etti. Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Hacı Ali Demirkaya, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışı çıkış yasağı ve 15 günde bir imza vermek şartıyla adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

        ÜMİT ÖZDAĞ'DAN PAYLAŞIM 

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Hacı Ali Demirkaya ve Samandağı eski ilçe başkanımız Suphi Yıldız adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar. Bu süreçte bize destek veren TBB Başkanına, Ankara Baro Başkanına ve Kayseri Baro başkanına Zafer Partisi adına teşekkürlerimi sunarım. Arkadaşlarımızın tek suçu Türk olmak, Türk olduğunu bilmek, Türkiye´nin örtülü işgaline karşı çıkmak. Atatürk´ün izinde ailemizi ve vatanımızı ÖLÜNCEYE dek savunacağız" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Faruk Koca istifa etti!
        Faruk Koca istifa etti!
        Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!
        Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!
        NYT: ABD ve Ukrayna, Rusya'ya karşı yeni bir strateji arıyor
        NYT: ABD ve Ukrayna, Rusya'ya karşı yeni bir strateji arıyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Borsanın engeli ne?
        Borsanın engeli ne?
        Marka değerine yumruk!
        Marka değerine yumruk!
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        ABD ile İsrail arasında neler oluyor?
        ABD ile İsrail arasında neler oluyor?
        Anne baba vahşetine ağırlaştırılmış müebbet cezası
        Anne baba vahşetine ağırlaştırılmış müebbet cezası
        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
        Rus muhalif lider Navalny cezaevinde 'kayboldu'
        Rus muhalif lider Navalny cezaevinde 'kayboldu'
        Hastaların ölümüne neden oluyordu! 'Sitokin fırtınası'na yerli ilaç hamlesi
        Hastaların ölümüne neden oluyordu! 'Sitokin fırtınası'na yerli ilaç hamlesi
        Korkunç olay! İkisi de çocuk!
        Korkunç olay! İkisi de çocuk!
        FIFA, Yunanistan'ı böyle uyarmıştı!
        FIFA, Yunanistan'ı böyle uyarmıştı!
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        Faruk Koca tutuklandı!
        Faruk Koca tutuklandı!
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Ünlülerden tepki
        Ünlülerden tepki
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        "Biri insafa geldi"
        "Biri insafa geldi"

        Benzer Haberler

        Vali Gökmen Çiçek, mahalle muhtarlarını dinledi
        Vali Gökmen Çiçek, mahalle muhtarlarını dinledi
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        12 yaşındaki Hürkan'ı tartıştığı arkadaşı öldürdü
        12 yaşındaki Hürkan'ı tartıştığı arkadaşı öldürdü
        Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk bıçakla öldürüldü, 13 yaşındaki şüpheli yakal...
        Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk bıçakla öldürüldü, 13 yaşındaki şüpheli yakal...
        Kayseri'den Malatya'daki depremzedelere 5 tır yardım malzemesi gönderildi
        Kayseri'den Malatya'daki depremzedelere 5 tır yardım malzemesi gönderildi
        Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği İsrail'i kınadı
        Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği İsrail'i kınadı