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        Kayseri´de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 9 kişi yakalandı

        KAYSERİ´de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 11:58 Güncelleme: 13.12.2023 - 12:00
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        Kayseri´de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 9 kişi yakalandı
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        KAYSERİ´de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 26 adrese, 69 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 9´u, saklandıkları adreslerde yakalandı. 5´i hırsızlık suçundan olmak üzere haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Firari 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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