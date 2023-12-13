Kayseri´de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 9 kişi yakalandı

KAYSERİ´de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 26 adrese, 69 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 9´u, saklandıkları adreslerde yakalandı. 5´i hırsızlık suçundan olmak üzere haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Firari 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.