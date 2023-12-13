Melikgazi Kayseri Basketbol - Movistar Estudiantes: 81-55
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Zdravko Rutesic, Valerio Grigioni, Xhelal Mumini
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 10, Ellenberg 21, Merve Arı, Ayşegül Günay Aladağ 6, Petronyte 17, Damla 3, Holmes 24
MOVİSTAR ESTUDİANTES: Mawoli 2, Erauncetamurguil 6, Mendez 4, Zaragoza 4, Whittle 13, Camilion 8, Mollenhauer 2, Massey 10, Santiago 6
1'İNCİ PERİYOT: 22-10
DEVRE: 41-18
3´üncü Periyot: 55-36
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Play-Off ilk maçında İspanya ekibi Movistar Estudiantes´i konuk eden Melikgazi Kayseri Basketbol, maçı 81-55´lik skorla kazandı.
Maçın en skorer ismi 24 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol´dan Joyner Holmes oldu.
DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN
2023-12-13 20:33:56
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