Melikgazi Kayseri Basketbol - Movistar Estudiantes: 81-55

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Zdravko Rutesic, Valerio Grigioni, Xhelal Mumini

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 10, Ellenberg 21, Merve Arı, Ayşegül Günay Aladağ 6, Petronyte 17, Damla 3, Holmes 24

MOVİSTAR ESTUDİANTES: Mawoli 2, Erauncetamurguil 6, Mendez 4, Zaragoza 4, Whittle 13, Camilion 8, Mollenhauer 2, Massey 10, Santiago 6

1'İNCİ PERİYOT: 22-10

DEVRE: 41-18

3´üncü Periyot: 55-36

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Play-Off ilk maçında İspanya ekibi Movistar Estudiantes´i konuk eden Melikgazi Kayseri Basketbol, maçı 81-55´lik skorla kazandı.

Maçın en skorer ismi 24 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol´dan Joyner Holmes oldu.

DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

2023-12-13 20:33:56