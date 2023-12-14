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        Kardeşlerden birini öldürüp, diğerini yaralayan şüpheli yakalandı

        KAYSERİ´de, husumetli olduğu Sedat Daşdemir´i (30) bıçaklayarak öldürüp, kardeşi Ramazan Daşdemir´i de yaralayan Resul İ., polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 14:28 Güncelleme: 14.12.2023 - 14:30
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        Kardeşlerden birini öldürüp, diğerini yaralayan şüpheli yakalandı
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        KAYSERİ´de, husumetli olduğu Sedat Daşdemir´i (30) bıçaklayarak öldürüp, kardeşi Ramazan Daşdemir´i de yaralayan Resul İ., polis ekiplerince yakalandı.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Reisoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Resul İ. ile husumetli olduğu Sedat ve Ramazan Daşdemir arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Sedat Daşdemir ile kardeşi Ramazan Daşdemir yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Sedat Daşdemir, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

        Olayın ardından kaçan Resul İ. polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanıp, gözaltına alındı. Sedat Daşdemir'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Daşdemir, Hulusi Akar Cami'nde kılınan namazın ardından, Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kardeşi Ramazan Daşdemir ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Sağlık kontrolü için Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirilen Resul İ., 'cinayeti neden işledin?' sorusuna, 'evime baskına geldiler' dedi. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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