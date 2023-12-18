Kayseri'de aracın çarptığı Fulya öldü, kaçan sürücü aranıyor
KAYSERİ'deyolun karşısına geçmeye çalışan Fulya Turhan (20), aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaçan sürücü, ekiplerce aranıyor.
KAYSERİ'deyolun karşısına geçmeye çalışan Fulya Turhan (20), aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaçan sürücü, ekiplerce aranıyor.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Fulya Turhan'a sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen araç çarptı. Kazada Turhan, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Turhan, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Turhan, burada kurtarılamadı. Cenaze otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.