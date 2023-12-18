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        Kayseri'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

        KAYSERİ'de, otomobil ile çarpışan minibüsün devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 21:28 Güncelleme: 18.12.2023 - 21:30
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        Kayseri'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
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        KAYSERİ'de, otomobil ile çarpışan minibüsün devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi Malazgirt 3. Cadde'de meydana geldi. F.Ç. idaresindeki 06 BAZ 481 plakalı minibüs ile A.K. yönetimindeki 38 UF 656 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüsün yan devrildiği kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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