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        Kayserispor-Fenerbahçe maçının oynanacağı stadyum hazır hale getirildi

        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyum, yarın oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına hazır hale getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 19.12.2023 - 11:30
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        Kayserispor-Fenerbahçe maçının oynanacağı stadyum hazır hale getirildi
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        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyum, yarın oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına hazır hale getirildi.

        Süper Lig'in 17'nci haftasında Kayserispor, lider Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kayseri Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 17.00'de başlayacak. Lider Fenerbahçe ile ligde son 7 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak seri yakalayan ve kendi sahasında namağlup yoluna devam eden Kayserispor'u karşı karşıya getirecek olan mücadele öncesi stadyum hazır hale getirildi. Çalışmalarla ilgili bilgi veren stadyum müdürü Ali Yılmaz, "Önemli bir maç var. Fenerbahçe maçı öncesi sahamızda ufak tefek sıkıntılarımız vardı. Onları gidermek için kale önlerinde değişim çalışması yaptık. Genel tohum çalışması gerçekleştirdik. Hava soğuk olduğu için örterek tohumları erken patlatma çalışması yaptık. Neticesini de aldık. Sahamızı da soğuk havadan korumak için özel örtü ile çimlerin üzerini örttük. Maç günü son hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Yoğun bir bakım çalışması yaptık. Maç günü de deseni verip, biçimini yapacağız. Maç günü güzel bir zemin ortaya çıkaracağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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