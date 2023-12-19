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        'Kaybolduğunu' söyledi, dünden beri aranıyor

        KAYSERİ'de, dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kaybolduğunu iddia eden kimliği belirsiz kişi, aranıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 14:58 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:00
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        'Kaybolduğunu' söyledi, dünden beri aranıyor
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        KAYSERİ'de, dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kaybolduğunu iddia eden kimliği belirsiz kişi, aranıyor.

        Yeşilhisar ilçesinde, dün saat 18.00 sıralarında kimliği belirsiz 1 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kaybolduğunu söyledi. İlçeye bağlı Güzelöz mevkisine sevk edilen AFAD, UMKE, JAK, itfaiye ve sağlık ekipleri, kaybolduğunu iddia eden kişinin bulunması için çalışma başlattı. Arama kurtarma köpekleri ve termal dronların da kullanıldığı çalışma dünden beri sürüyor. Kaybolduğunu belirten kişinin ise kimliğine henüz ulaşılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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