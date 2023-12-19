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        Talasgücü Belediyespor - Malatya Arguvanspor: 3-0

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 16:48 Güncelleme: 19.12.2023 - 16:50
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        Talasgücü Belediyespor - Malatya Arguvanspor: 3-0
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        STAD:Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

        HAKEMLER: Sercan Karaca, Yusuf Şimşek, Abdülkadir Yılmazoğlu

        TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Çağrı Can - Ahmet Şahbaz, Murat Karadeniz, Arda Belen, Erkan Kapar, Canberk Soykuvvet (Dk.90+3 Oğuzhan Turan), Arda Belen, Ramazan Taş (Dk.74 Taylan Özgün), Süleyman Çelik (Dk.85 Muhammed Emir), Emir Özsoy (Dk.86 Murat Demirezen), Akın Arıcan (Dk.90+3 Furkan İzin)

        MALATYA ARGUVANSPOR: Özer Soylu- Semih İntepe, Enes Filiz, Mertcan Aşçı, Musa Kavaklı, Ayhan Gençtürk (Dk.72 İbrahim Enes), Ferhat Canlı, Miraç Ölmez (Dk.87 Enes Savucu), Yağız Rüştü (Dk.78 Atakan Arslan), Abdulvahap Kaya (Dk.87 Özkan Tan), Musa Yüksel

        GOLLER: Dk.49 Akın Arıcan, Dk.79 Süleyman Çelik, Dk.90+5 Taylan Özgün (Talasgücü Beldiyespor)

        SARI KARTLAR: Abdulvahap Kaya, Merttcan Aşçı (Malatya Arguvanspor)

        TFF 3´üncü Lig 1´inci Grup'ta yer alan Talasgücü Belediyespor, sezonun 15´inci haftasında sahasında ağırladığı Malatya Arguvanspor´u 3-0´lık skorla mağlup etti.

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

        2023-12-19 16:44:59

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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