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        Fenerbahçe kafilesi, Kayseri´de çiçeklerle karşılandı

        Süper Lig'in 17´nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 19:08 Güncelleme: 19.12.2023 - 19:10
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        Fenerbahçe kafilesi, Kayseri´de çiçeklerle karşılandı
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        Süper Lig'in 17´nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

        Yarın Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe saat 17:50'de havayolu ile Kayseri'ye ulaştı. Fenerbahçeli çok sayıda taraftar takımlarını karşılamak için havalimanı iç hatlar yolcu çıkışına geldi. Taraftarlar, Kayseri'ye gelen sarı-lacivertli futbolcuları çiçeklerle karşılarken, takımı taşıyan otobüsü otele tezahüratlar ve meşalelerle uğurladı.

        Kayserispor ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak karşılaşma saat 17:00'de başlayacak.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Taraftarların kafileyi bekleyişi,

        -Futbolcuların karşılanması,

        -Otobüsün otele hareketi

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

        2023-12-19 19:00:21

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