Fenerbahçe kafilesi, Kayseri´de çiçeklerle karşılandı Süper Lig'in 17´nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

Süper Lig'in 17´nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

Yarın Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe saat 17:50'de havayolu ile Kayseri'ye ulaştı. Fenerbahçeli çok sayıda taraftar takımlarını karşılamak için havalimanı iç hatlar yolcu çıkışına geldi. Taraftarlar, Kayseri'ye gelen sarı-lacivertli futbolcuları çiçeklerle karşılarken, takımı taşıyan otobüsü otele tezahüratlar ve meşalelerle uğurladı.

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak karşılaşma saat 17:00'de başlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Taraftarların kafileyi bekleyişi,

-Futbolcuların karşılanması,

-Otobüsün otele hareketi

DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

2023-12-19 19:00:21