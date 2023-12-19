Fenerbahçe kafilesi, Kayseri´de çiçeklerle karşılandı
Süper Lig'in 17´nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.
Süper Lig'in 17´nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.
Yarın Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe saat 17:50'de havayolu ile Kayseri'ye ulaştı. Fenerbahçeli çok sayıda taraftar takımlarını karşılamak için havalimanı iç hatlar yolcu çıkışına geldi. Taraftarlar, Kayseri'ye gelen sarı-lacivertli futbolcuları çiçeklerle karşılarken, takımı taşıyan otobüsü otele tezahüratlar ve meşalelerle uğurladı.
Kayserispor ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak karşılaşma saat 17:00'de başlayacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Taraftarların kafileyi bekleyişi,
-Futbolcuların karşılanması,
-Otobüsün otele hareketi
DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN
2023-12-19 19:00:21
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