Kayserispor - Fenerbahçe: 3-4

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, İlker Takpak

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Hasan Ali Kaldırım, Karimi (Dk. 80 Ramazan Civelek), Kartal Kayra Yılmaz, Boa Morte (Dk. 80 Bahoken), Kemen, Cardoso (Dk. 80 Mane), Thiam

FENERBAHÇE: Livakovic - Osayi, Djiku, Serdar Aziz (Dk. 81 Oosterwolde), Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Cengiz Ünder (Dk. 72 İrfan Can Kahveci), Szymanski (Dk. 90 Mert Hakan), Tadic (Dk. 72 King), Batshuayi (Dk. 90 Umut Nayir)

GOLLER: 45+4 Kemen, Dk. 56 (P) Mame Thiam, Dk. 73 Cardoso (Kayserispor) - Dk. 8 Cengiz Ünder, Dk. 40, 50 ve 79 (P) Batshuayi (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Ali Karimi, Hosseini, (Kayserispor) - Djiku, Oosterwolde (Fenerbahçe)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90+8 Fred, 90+11 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 17'inci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe´ye 4-3 mağlup oldu. Bu sonucun ardından lider Fenerbahçe puanını 43´e yükseltirken, ligde 7 maçtır kendi evinde de 8 maçtır kaybetmeyen Kayserispor´un serisi sona erdi. Karşılaşma öncesi Kayserispor Başkanı hakem triosuna çiçek takdim etti.

3'üncü dakikada Fred'in ara pasında topla buluşan Batshuayi'nin şutu yandan auta gitti.

8´nci dakikada Fred´in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cengiz Ünder, Kayserispor savunmasından şık bir dönüşle sıyrılarak, sağ ayağıyla yerden plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

23´üncü dakikada Boa Morte´nin yaptığı ortaya gelişine vuran Cardoso´nun şutundan top kale direğinin üstünden oyun alanının dışına çıktı.

29´uncu dakikada topla buluşan Fred´in ceza sahasının dışından yerden şutunda top auta gitti.

37'nci dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan İsmail Yüksek'in kafa ile vuruşu yandan auta gitti.

40´ıncı dakikada Kartal Kayra´nın hatalı pasında topla buluşan Cengiz Ünderi´in asisti sonrası topa sert bir şekilde vuran Batshuayi´nin şutunda meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluştu: 0-2.

45+4'üncü dakikada Fenerbahçe savunmasında Serdar Aziz'in hatasında topa hareketlenen Kemen´in, vuruşunda top ağlarla buluştu. Kayserispor bu golle farkı 1'e indirdi. 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 2-1 önde bitirdi.

50´nci dakikada Ferdi Kadıoğlu´nun sağ kanattan vuruşunda top kaleci Bilal´den döndü. Dönen topu iyi takip eden Batshuayi uygun durumda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve Fenerbahçe yeniden farkı ikiye yükseltti: 1-3.

53´üncü dakikada Attamah´ın Fenerbahçe ceza sahası içinde verdiği pasla topla buluşan Kemen´in ortasında meşin yuvarlak Fenerbahçe savunmasına çarptı. Hakem, elle müdahale olduğu gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.

56'ncı dakikada Mame Thiam´ın kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu ve Kayserispor tekrar farkı 1'e indirdi: 2-3.

64´üncü dakikada Ferdi Kadıoğlu´nun sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top oyun alanının dışına gitti.

73'üncü dakikada Kayserispor eşitliği yakaladı. Thiam´ın topuk pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cardoso´nun vuruşunda top filelerle buluştu ve skora bir kez daha denge geldi: 3-3.

76´ncı dakikada Kayserispor ceza sahası içinde oluşan karambolde top Gökhan Sazdağı´nın koluna çarptı. VAR incelemesi sonrası hakem ikinci kez beyaz noktayı gösterdi.

79'uncu dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Batshuayi´nin kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-4.

85´inci dakikada Ramazan Civelek´in kullandığı frikikte top üst ağlarda kaldı.

90+8'inci dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Hakeme itirazlarının ardından sarı kart gören Fred, itirazlarını sürdürünce doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

90+11'inci dakikada Fenerbahçe 9 kişi kaldı. Son bölümde Kayserispor'un kullandığı serbest vuruşun ardından hakeme itirazlarını sürdüren Mert Hakan Yandaş, ikinci sarının ardından kırmızı kart görerek oyun alanının dışında kaldı.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-3'lük üstünlüğü ile sona erdi.

DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - Samed Aydın SUN

2023-12-20 19:25:04