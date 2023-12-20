Kayserispor Başkanı Çamlı: Hakemleri rahat bırakalım Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Biz konuştukça hakemler kötü yönetmeye devam ediyor. Rahat bırakalım. Kimse kimsenin düşmanı değil. Rahat maç yönetsinler. 2 hafta hata yapsınlar. Ne oluyor yani. Sahada savaşa çıkmıyoruz. Nihayetinde bir futbol karşılaması. Ülkemizin birliğe ve kardeşliğe ihtiyacı var. Lütfen birbirimizi severek bakalım" dedi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Biz konuştukça hakemler kötü yönetmeye devam ediyor. Rahat bırakalım. Kimse kimsenin düşmanı değil. Rahat maç yönetsinler. 2 hafta hata yapsınlar. Ne oluyor yani. Sahada savaşa çıkmıyoruz. Nihayetinde bir futbol karşılaması. Ülkemizin birliğe ve kardeşliğe ihtiyacı var. Lütfen birbirimizi severek bakalım" dedi.

Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe'ye 4-3 mağlup olan Kayserispor´da başkan Ali Çamlı, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Futbol sahalarının kaos ortamına çevrilmesine karşı çıktığını belirten Çamlı, "Aslında futbolun çok ötesinde geceler ve maçlar yaşanıyor. Ancak maçtan ziyade bütün futbol kamuoyu ve Türkiye'ye bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sahada mücadele eden futbolcular, teknik heyet, kulüp başkanları sakin olalım. Bunun ötesinde bir şey konuşmak istemiyorum. Futbol sahalarını kaos ortamına bırakmak istiyorsak, bu işi bırakalım. Yani, hakem hatada yapabilir, bizim lehimize de karşı tarafa da çalabilir. Hiç biri bizim düşmanımız değil. Bunlar bizim Türk çocukları. Bunları biz hataları ile de güzellikleri de kabul edeceğiz. Nihayetinde biz bu ligi kendi çocuklarımız ile oynayacağız. O yüzden yenilsek de yensek de hiç önemi yok. Ama sahada biz kardeşlik ve dostluk istiyoruz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Oynadı, kazandı ve 3 puanı aldı. Belki biz kazanabilirdik. Hiç fark etmiyor. Sahadaki mücadeleden dolayı oyuncularımı yürekten kutluyorum. Canları sağ olsun" ifadelerini kullandı.

'KAOS ORTAMINDA DEVAM ETMEK İSTEMİYORUZ'

Hakemlerin sürekli gündeme gelmesini de eleştiren Ali Çamlı, "Biz yola devam edeceksek kardeşlik ve dostluk ortamından devam edilmesini istiyoruz. Kaos ortamında devam etmek istemiyoruz. Sürekli hakemler üzerinden futbolun konuşulmasını istemiyoruz. Sadece hakemleri suçlayarak bu sorun düzelmez. Ne yapalım yurt dışından hakem getirip de maç mı yönettirelim. Bu yakışır mı Türk insanına kesinlikle böyle bir şey istemiyoruz. Onlar da hata yapıyorlar ama hata yapıyorlar diye kötü insan mı ilan edelim asla ilan etmeyeceğiz. Biz konuştukça hakemler kötü yönetmeye devam ediyor. Rahat bırakalım. Kimse kimsenin düşmanı değil. Rahat maç yönetsinler. 2 hafta hata yapsınlar. Ne oluyor yani. Sahada savaşa çıkmıyoruz. Nihayetinde bir futbol karşılaması. Ülkemizin birliğe ve kardeşliğe ihtiyacı var. Lütfen birbirimizi severek bakalım" şeklinde konuştu.

Maç sonu oyuncular arasında gerginlik yaşandığı sorusu üzerine ise Ali Çamlı, "Böyle tartışmalar olabilir. Evde 2 kardeş kavga etmiyor mu ? Bunların önemi yok. Her ikisini de gidip sakinleştirdim ve mevzu kapandı. Bunlar önemli değil. Dünyanın her yerinden izlenen müsabakada biz kendimize yakışan görüntüler sergilememiz gerekiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kayserispor Bşkanı Ali Çamlı'nın açıklaması

DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - Samed Aydın SUN

2023-12-20 21:00:27