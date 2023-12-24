3D yazıcı ile modellenen 'simülatör inek' üretildi ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Dr. Öğretim üyesi İmdat Orhan, canlı inekleri 3D yazıcı ile modelleyerek 3 farklı simülatör inek üretti. İneklerden süt sağılıyor, damar içi enjeksiyon ve doğum simülatörü olarak kullanılıyor. Yurt dışında satış fiyatı 1 milyon 500 bin TL olan simülatör inekleri 150 bin TL'ye mal ettiklerini söyleyen Orhan, "Öğrenciler simülatör üzerinde deneme yaparak, canlı hayvanı tedavi ettiğinde başarı oranı daha yüksek oluyo, hayvanların canı da bu uygulama sayesinde daha az acımış oluyor. Türkiye´de inek simülatörlerini üreten tek fakülteyiz. Ürünlerimizin tamamı yüzde 100 yerli ve milli simülatörler" dedi.

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Dr. Öğretim üyesi İmdat Orhan, canlı inekleri 3D yazıcı ile modelleyerek 3 farklı simülatör inek üretti. İneklerden süt sağılıyor, damar içi enjeksiyon ve doğum simülatörü olarak kullanılıyor. Yurt dışında satış fiyatı 1 milyon 500 bin TL olan simülatör inekleri 150 bin TL'ye mal ettiklerini söyleyen Orhan, "Öğrenciler simülatör üzerinde deneme yaparak, canlı hayvanı tedavi ettiğinde başarı oranı daha yüksek oluyo, hayvanların canı da bu uygulama sayesinde daha az acımış oluyor. Türkiye´de inek simülatörlerini üreten tek fakülteyiz. Ürünlerimizin tamamı yüzde 100 yerli ve milli simülatörler" dedi.

ERÜ Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İmdat Orhan, fakülte öğrencilerinin pratik bilgilerini geliştirilmeleri amacıyla 3D yazıcı ile modellenen 3 farklı inek simülatörü üretti. İnek simülatörleri öğrencilerin klinik becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyor. Yurt dışında fiyatı 1 milyon 500 bin lira olan simülatörleri 150 bin TL´ye mal eden Orhan´ın, ürettiği simülatörleri zaman içinde toplumun her kesimine hitap eder hale geldi. Dr. Öğretim Üyesi İmdat Orhan, özellikle inek sağım simülatörünün gittikleri fuarlarda çok dikkat çektiğini söyledi.

`ÖĞRENCİLERİN SİMÜLATÖR ÜZERİNDE DENEYİMLEMESİ BAŞARIYI ARTIRIYOR´

Dr. Öğretim Üyesi İmdat Orhan, "Simülatörleri üretmeden önce hayal ettim. Bunu da gerçeğe dönüştürmek için bir adım attık. İlk olarak damar ve kas içi enjeksiyon yapılabilen bir simülatör ürettik. Bu simülatörü, gerçeğe çok yakın olması nedeniyle bir ineğin derisini andıran kumaş ile kapladık. Ardından memesinden süt sağılabilen bir inek simülatörü daha ürettik. Son olarak da doğum simülatörünü hayata geçirdik. Burada, öğrencilerimizin canlı hayvana temas etmeden önce el becerilerini geliştirmek amacıyla üretim yaptık. Öğrenciler simülatör üzerinde deneme yaparak, canlı hayvanı tedavi ettiğinde başarı oranı daha yüksek oluyor. Hem de hayvanların canı da daha az acımış oluyor. Tecrübelerini maketin üzerinde uygulayarak öğrenci kendini de daha rahat hissediyor" diye konuştu.

`ONDA BİR ORANINDA MALİYETE ÜRETTİK´

Simülatörlerin basit gibi durduğunu ancak önemli işlevleri olduğunu da belirten Orhan, "Basit gibi duruyor ama çok iyi teknolojilere sahipler. 3D tarayıcı ile gerçek inekleri tarayıp modelleme yaptık. Ardından kalıplarını oluşturup, silikonlarla gerçek ineğin memesine yakın değerlerde meme dökümleri yaptık. Makete monte ettik. Türkiye´de inek simülatörlerini üreten tek fakülteyiz. Ürünlerimizin tamamı yüzde 100 yerli ve milli simülatörler. Ürünlerimizin tamamı el emeği kendi ürünlerimiz. Biz, 'paramız yurt dışına çıkmasın, ülkemizde kalsın' diyerek herkesin talebine karşılık veriyoruz. Kanada´da bir firma bu simülatörleri 1 milyon 500 bin liraya satıyor. Ama biz, onda bir fiyatına yaparak 150 bin TL´ye satışa sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

`BİN 500 ÇOCUK İNEK SAĞMAYI ÖĞRENDİ´

Kayseri´de çocukların özellikle inek sağım simülatörüne ilgisinin fazla olduğunu da söyleyen İmdat Orhan, şöyle konuştu:

"İnek sağım simülatörü 7´den 70´e herkese hitap ediyor. Özellikle küçük çocuklar çok seviyor ve merak ediyor. Çocuklar için sütü sevdirmek için de önemli oluyor. Engelli çocuklar içinde sosyal sorumluluk projeleri kapsamında inek sağımı yaptırdık. Kayseri´deki kreş anaokulu ve ilkokullarda eğitim gören yılda bin 500 öğrenci fakültemize gelerek inek sağım simülatörümüzden süt sağımı yapıyor. Doğum simülatörümüzde 3D modellemeyi çok fazla kullandık. Bir buzağıyı da tarama yaptık. Çok yüksek teknolojileri kullandık. Bunların AR-GE´si gerçekten çok fazla zaman alan işler oldu. 2 yıllık bir çalışma sonunda ürünlerin üretimini tamamladık. Simülatörler elle tutulabilir, dokunabilir fonksiyonel maketler. Biz bunların sayısını ne kadar artırırsak öğrencilerin elle tutulur eğitim almasına katkı sağlama imkanımız olur. Bu da eğitimde bizzat deneyimle daha faydalı oluyor."