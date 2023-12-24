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        Dairesinde ölü bulundu

        KAYSERİ'de Abdullah Kızmaz (62), kaldığı apatmanın son katındaki dairede ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 17:04 Güncelleme: 24.12.2023 - 17:05
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        Dairesinde ölü bulundu
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        KAYSERİ'de Abdullah Kızmaz (62), kaldığı apatmanın son katındaki dairede ölü bulundu.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi'nde 4 katlı binanın son katında meydana geldi. Abdullah Kızmaz, hareketsiz bulununca durum polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Abdullah Kızmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İnceleme sonrası cenaze, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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