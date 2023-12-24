Destici: Şehitlerin kanları yerde kalmayacak, bire bin alacağız (2)

KAYSERİİL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki aday tanıtım toplantısının ardından Kayseri'ye geldi. Partisinin İl başkanlığını ziyaret eden Destici, burada açıklamalarda bulundu. Genel Başkan Destici, "Mecliste dün, ikinci günde de şehit haberi gelince, mecliste grubu bulunan partilerin terörü kınayan PKK'yı kınayan şehitlerimizi yad eden bir ortak bildiri, metin hazırlayıp açıklanması gündeme geldi. Buna AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti, 'evet' dedi. Saadet Partisi de 'evet' dedi. Ama bakıyorsunuz, Cumhuriyet Halk Partisi yine PKK'nın siyasi uzantısının kuyruğuna takılmış ve buna imza atmıyor. Peki beyefendinin gerekçesi ne? Gerekçesi şu; Savunma Bakanı meclise gelecekmiş. Kapalı bir oturum yapılacakmış ve burada meclisi bilgilendirecekmiş. Nerede bilgilendirecekmiş? PKK'nın uzantılarının ve savunucularının olduğu mecliste bilgilendirecekmiş. Bu hain Tuncer Bakırhan'ın ve Meral Danış'ın olduğu meclise gelip onları kapalı oturumda bilgilendirecekmiş. Onlar da gidip hemen PKK'ya haber uçursunlar diye. Sayın Özgür Özel, siz bizim aklımızla mı alay ediyorsunuz? Sen gerçekten bilgi almak istiyorsan, Milli Savunma Bakanlığı'nı ararsın, gidersin, ziyaret edersin ve bilgini alırsın. Ya da davet edersin. Gelir seni bilgilendirir" dedi.

'MECLİS YAPISI, DEVLETİN GÜVENLİĞİNİN KONUŞULMASINA MÜSAİT DEĞİL'

CHP'ye eleştirilerini sürdüren Destici, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu andaki meclis yapısı, devletin güvenliğinin konuşulmasına müsait değil ki. Eğer siz orada kapalı oturumlarda gerçekten devleti, ülkeyi, milleti ilgilendiren meseleleri konuşacaksanız 'terörle nasıl mücadele edilir' konusunu konuşacak ve bunun kararlarını alacaksanız CHP'nin genel başkanı olarak sizin yapmanız gereken PKK terör örgütünün partisiyle ilişkiyi kesmek ve onları meclisten çıkarmak için her türlü çalışmayı ve desteği vermek olmalıdır. Meclis teröristlerden temizlendikten sonra bu yapılabilir. Atatürk'ün partisi iddiasında olan partinin şu andaki tavrı yani PKK'nın siyasi partisiyle olan ilişkileri onunla seçim iş birliği yapma aşkı, hevesi maalesef terörü lanetlemesine bile engel oluyor. PKK'yı kınamasına bile engel oluyor. Ortak bildiriye imza atmıyorlar. Ayrı bir bildiri yayınlıyorlar. Bildirinin içinde PKK yok. PKK'nın uzantıları yok. PKK'ya lanet yok."