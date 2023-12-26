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        Kayseri'de şehitleri anma yürüyüşü

        KAYSERİ'de, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kayseri Şubesi tarafından şehitleri anma yürüyüşü yapıldı.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 15:05 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:10
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        Kayseri'de şehitleri anma yürüyüşü
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        KAYSERİ'de, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kayseri Şubesi tarafından şehitleri anma yürüyüşü yapıldı.  

        Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kayseri Şubesi, Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı ve Türkiye Kamu-Sen üyeleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü önünde toplanarak Kartal Şehitliği'ne şehitleri anma yürüyüşü yaptı. Yürüyüşte, terör örgütü PKK'ya tepki sloganları atılarak tekbirler getirildi. Yürüyüşün ardından Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kayseri Şube Başkanı Muzaffer Pala, Kartal Şehitliği önünde açıklama yaptı. Başkan Pala, "Hain saldırılar neticesinde yine yüreğimizi derinden dağlayan büyük bir acıyla karşı karşıyayız. Vatanımızın dört bir yanında terörün alçakça saldırıları sonucunda bir kez daha şehitler verdik. Canlarını vatan için feda eden aziz şehitlerimize cenabıallahtan rahmet, ailelerine ve aziz Türk Milletimize başsağlığı diliyoruz. Bu menfur saldırılara karşı intikam duyguları içerisindeyiz. Milletimizin birlik ve beraberliği, terör örgütlerine karşı en güçlü silahımızdır. Bu mücadelede asla geri adım atmayacak, terörü kökten temizleyene kadar kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.

        'HESABI ER YA DA GEÇ SORULACAKTIR'

        Şehitlerin kanının yerde kalmayacağını belirten Pala, "Milletimizin güvenliği için, kutlu devletimiz her daim önlemlerini almaya devam edecektir. PKK'lı vatan hainlerinin saldırısında vatan evlatlarımız şehadet şerbetini içmişlerdir. Yaralı askerlerimiz bulunmaktadır. Yiğitlerimize acil şifalar diliyoruz. Kahraman gazilerimiz. Hepiniz bizlerin göz bebeği, vatanımızın gurur abidesisiniz. Hepinize şükranlarımızı sunuyoruz. Kinimiz acımız kadar büyük olup hesabı er ya da geç elbet sorulacaktır. Bu hainlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadderat için kutlu bir görevdir. Kutlu devletimiz ve aziz Türk milletimiz bu hainleri hüsrana uğratacak güçte, azimde ve kararlılıktadır. Ruhları şad olsun" dedi.  

        'VATANIMIZI BÖLDÜRMEYİZ'

        Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı İl Başkanı Ali Özocak da "Bizlerin bu aziz vatanla, büyük milletle ömür boyu sürecek bir sadakat, sevda ve hizmet sözleşmesi vardır. Bu sözleşme 'devleti ebet müddet, milleti ebet müddet' sözleşmesidir. Bu sözleşme tek taraflıdır. Alacak hanesi boş, borç hanesi yüklüdür. Vatanımızı böldürmeyiz. Ezanımızı dindirmeyiz. Bayrağımızı indirmeyiz. Bazen öyle günler gelir ki insanın vatanını sevmesi yetmez. Çılgınca sevmesi gerekir. Tam da öyle günlerden geçiyoruz. Çılgınca sevmemiz amasız, fakatsız, sahip çıkmamız gereken günlerden geçiyoruz"

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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