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        Melikgazi Kayseri Basketbol - Nesibe Aydın: 82 - 86

         

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 20:58 Güncelleme: 27.12.2023 - 21:00
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        Melikgazi Kayseri Basketbol - Nesibe Aydın: 82 - 86
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        SALON: Kadir Has

        HAKEMLER: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Yiğit Emre Şimşek, Özkan Çağlayan

        MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 17, Ellenberg 18, Fatmanur Karakaş 1, Merve Arı, Ayşegül Günay Aladağ 7, Petronyte 14, Damla Gezgin 5, Nazlı Bircan, Holmes 20

        NESİBE AYDIN: Feride Şevval 2, Thomas 24, Gülşah Duman Bıçakçı 5, Pelin Derya 6, Gamze Takmaz, İlayda Güner 5, Emma 22, Coates 19, Zec 3

        1'İNCİ PERİYOT: 16- 17

        DEVRE: 40-44

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-60 

        5 FAUL: 39.20 Ayşegül Günay Aladağ (Melikgazi Kayseri Basketbol)

        Melikgazi Kayseri Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17´nci haftasında evinde Nesibe Aydın´a 86-82 mağlup oldu. Müsabakanın en skorer oyuncusu 24 sayı ile Nesibe Aydın´dan Thomas oldu.

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

        2023-12-27 20:57:48

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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