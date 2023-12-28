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        Stepneye gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

        KAYSERİ'de, polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda stepneye gizlenmiş 1 kilo 530 gram skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 12:21 Güncelleme: 28.12.2023 - 12:25
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        Stepneye gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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        KAYSERİ'de, polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda stepneye gizlenmiş 1 kilo 530 gram skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. 

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.T. ve A.D.'nin il dışından kente uyuşturucu getireceği bilgisini aldı. Bunun üzerine Melikgazi ilçesi Malatya-Kayseri yolu polis uygulama noktasında durdurulan hafif ticari araçta 2 kişi yakalandı. Araçta yapılan aramada stepne içine gizlenmiş 1 kilo 530 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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