Stepneye gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
KAYSERİ'de, polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda stepneye gizlenmiş 1 kilo 530 gram skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
KAYSERİ'de, polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda stepneye gizlenmiş 1 kilo 530 gram skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.T. ve A.D.'nin il dışından kente uyuşturucu getireceği bilgisini aldı. Bunun üzerine Melikgazi ilçesi Malatya-Kayseri yolu polis uygulama noktasında durdurulan hafif ticari araçta 2 kişi yakalandı. Araçta yapılan aramada stepne içine gizlenmiş 1 kilo 530 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.
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