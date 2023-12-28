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        Kayseri´de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

        KAYSERİ´de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik polisin düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 14:21 Güncelleme: 28.12.2023 - 14:25
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        Kayseri´de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
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        KAYSERİ´de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik polisin düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerini yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, 4 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı. Evlerdeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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