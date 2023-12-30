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        Oğlunun katilinin ağabeyini öldüren baba ve 3 akrabasının müebbet hapsi onandı

        KAYSERİ'de, oğlu Yusuf Eren Bayrak'ı (17) öldüren H.K.'nin (17) ağabeyi Hamza Kocaman'ı (25) pompalı tüfekle vurarak öldüren Bülent Bayrak ile 3 akrabasına, 'iyi hal' indirimi uygulanarak verilen müebbet hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 12:15 Güncelleme: 30.12.2023 - 12:20
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        Oğlunun katilinin ağabeyini öldüren baba ve 3 akrabasının müebbet hapsi onandı
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        KAYSERİ'de, oğlu Yusuf Eren Bayrak'ı (17) öldüren H.K.'nin (17) ağabeyi Hamza Kocaman'ı (25) pompalı tüfekle vurarak öldüren Bülent Bayrak ile 3 akrabasına, 'iyi hal' indirimi uygulanarak verilen müebbet hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

        Olay, geçen yıl 4 Eylül'de, Melikgazi ilçesi Gesi Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi'nde meydana geldi. Bülent Bayrak, 17 Ağustos'ta oğlu Yusuf Eren Bayrak'ı bıçaklayarak öldüren H.K.'nin ağabeyi Hamza Kocaman'ın kullandığı otomobilin önünü kesti. Bülent Bayrak, yanında getirdiği pompalı tüfekle Hamza Kocaman'a ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, saçmaların isabet ettiği Kocaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Bayrak ile kendisine yardım ettiği tespit edilen akrabaları Ayhan Yıldız, Mehmet Yıldız ve Yunus Emre Bayrak gözaltına alınıp, tutuklandı.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 4 sanık hakkında, 'Tasarlayarak ve kan gütme saikiyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

        Davanın 13 Mayıs'taki karar duruşmasında, Bülent Bayrak mahkemedeki savunmasında, "Böyle bir şey yaşandığı için çok pişmanım. Hamza, kapımın önünde beni tehdit edip, diğer oğlumu da öldüreceğini söylüyor ve bana bu korkuyu yaşatıyordu. Sonra da cezaevinde oğlumun katilini ziyaret edip, 'Sen gerekeni yaptın' diyor. Benim oğlum bunları hak edecek ne yaptı? Cinayete giden, bu olayı tasarlayan adamların ayağında terlik mi olur? Bu adamların hiçbir suçu yok. Suçsuz yere 8 aydır cezaevindeler. Bu olay bir anlık bir olay. Bizim hakkımızda resmen senaryolarla film yazdılar. Ben bu kadar senaryo yazacak olsam filmci olurdum. Bugüne kadar tüm ifadelerimde olay nasıl olduysa öyle anlattım. Bunun bir de ahireti var. Sizi kandırsam öbür dünyada ne yaparım?" dedi.

        'İYİ HAL' İNDİRİMİ

        Diğer 3 sanık da duruşmadaki ifadelerinde olayla ilgilerinin olmadığını ve kendilerine senaryo yazılıp olaya dahil edilmek istendiğini iddia edip, suçsuz olduklarını söyleyerek beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, tüm sanıkları, 'Tasarlayarak ve kan gütme saikiyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanıklar hakkında 'iyi hal' indirimi uygulayıp cezalarını müebbet hapis cezasına düşürdü.

        Karara itiraz eden taraf avukatları, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı. 1'inci Ceza Dairesi tarafından yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy çokluğu ile alınan kararın Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği de belirtildi. Karara, Ceza Dairesi Başkanı'nın şerh koyduğu öğrenildi. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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