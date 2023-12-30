Husumetli pazar esnafı arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)
3ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kayseri'de, meyve- sebze halinde, husumetli pazar esnafı arasında çıkan silahlı kavgada Turgay Oral´ın ölümüne, Adem Oral´ın da yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla aranan 3 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen Sıddık Can T., Nimet T. ve Kerem T.´yi saat 16.00 sıralarında çeşitli adreslerde gözaltına aldı. 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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