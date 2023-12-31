Uzman çavuşun hayatını kaybettiği pazarcı kavgasında 3 şüpheli adliyede (2)

TUTUKLANDILAR

Kayseri'de,meyve- sebze halinde, husumetli pazar esnafı arasında çıkan silahlı kavgada uzman çavuş Turgut Uzun'u öldürüp, esnaf Adem Oral´ı da yaraladıkları suçlamasıyla gözaltına alınan pazar esnafı Nimet (48) ve oğlu Sıddık Can Taşdemir (22) ile amcaları Kerem Taşdemir (51), çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu.