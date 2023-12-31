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        Kayseri'de metruk binada yangın

        KAYSERİ'demetruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 17:42 Güncelleme: 31.12.2023 - 17:45
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        Kayseri'de metruk binada yangın
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        KAYSERİ'demetruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Hilal Caddesi'ndeki metruk binanın bodrum katında, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İtfaiyenin 30 dakika süren müdahalesi ile yangın söndürüldü. Evde hasar oluşurken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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