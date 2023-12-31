Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

        KAYSERİ'de, otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 21:33 Güncelleme: 31.12.2023 - 21:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de, otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Kayseri-Ankara karayolu üzerinde bulunan Himmetdede Mahallesi'nde meydana geldi. V.K.G. yönetimindeki 66 ACR 674 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, sürücü V.K.G. ile otomobilde bulunan E.K.I.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Y.B. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2024'e ilk merhaba
        2024'e ilk merhaba
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Siyasilerden yeni yıl mesajları
        Siyasilerden yeni yıl mesajları
        2023'e iz bırakan futbolcular
        2023'e iz bırakan futbolcular
        "Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"
        "Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"
        Ünlü oyuncu 2024'ü denizde karşıladı
        Ünlü oyuncu 2024'ü denizde karşıladı
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Ceylan'dan Demirkubuz'a: "Sana gönderme yok"
        Ceylan'dan Demirkubuz'a: "Sana gönderme yok"
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Ünlüler iyi yıllar diler
        Ünlüler iyi yıllar diler
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'

        Benzer Haberler

        Erciyes'te meşaleli yılbaşı kutlaması
        Erciyes'te meşaleli yılbaşı kutlaması
        Kayseri'de direğe çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kayseri'de direğe çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kayseri Valisi Çiçek'ten yeni yıl mesajı
        Kayseri Valisi Çiçek'ten yeni yıl mesajı
        Kayseri'de metruk binada yangın
        Kayseri'de metruk binada yangın
        Kayseri'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de yılbaşı denetimlerinde ruhsatsız tabanca ve esrar ele geçirildi
        Kayseri'de yılbaşı denetimlerinde ruhsatsız tabanca ve esrar ele geçirildi