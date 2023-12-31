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        Erciyes'te yeni yıl öncesi 'gece kayağı'

        TÜRKİYE´nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi´nde yeni yıl öncesi yerli ve yabancı turistler meşaleli gece kayağı yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 22:15 Güncelleme: 31.12.2023 - 22:20
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        Erciyes'te yeni yıl öncesi 'gece kayağı'
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        TÜRKİYE´nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi´nde yeni yıl öncesi yerli ve yabancı turistler meşaleli gece kayağı yaptı.

        Erciyes Kayak Merkezi´nde her yılbaşı geleneksel olarak yapılan meşaleli gece kayağı 2024 öncesi de tekrarlandı. Yılbaşını Erciyes´te geçiren yerli ve yabancı turistler Tekir pistinde gece kayağı yaptı. Yılbaşını Erciyes'te kutlayan Ömer Çakır, Erciyes'te keyifli zaman geçirdiklerini belirterek, "İstanbul'dan geliyorum, kayak yapmayı seviyoruz. Buraya her sene geliyorum, Erciyes'i değerlendiriyoruz. Gece kayağı çok keyifli oluyor, meşale ile kaymak çok güzel. Güzel bir görsel şölen oldu" dedi.

        Antalya'dan geldiğini söyleyen Kemal Ekşi ise "Antalya'dan geliyoruz, Erciyes'e daha önce gelmemiştim. Çok güzel, insanlar, tesisler, personel, askerler burada her şey çok iyi. Çok güzel bir hava var. Güzel bir yılbaşı tatili geçiriyoruz. Meşaleli kayak muhteşemdi, hep beraber kayak yaptık" ifadelerini kullandı. Havai fişek gösterisinin yapıldığı ve sıcak şıra ikram edilen tesiste yerli ve yabancı turistler günü ölümsüzleştirmek için bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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