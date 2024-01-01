Kayseri'de yeni yılın ilk bebeği 'ceylin' oldu

KAYSERİ'de, 2024 yılının ilk bebeği saat 00.02'de doğdu. 3 kilo 300 gram olan bebeğe 'Ceylin' adı verildi.

Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde, 2024 yılının ilk bebeği 00.02'de dünyaya geldi. Normal doğumla ilk bebeklerini kucaklarına alan Kezban ve Oğuz Alkan çiftinin bebeğine `Ceylin´ ismi verildi. Ceylin bebek 3 kilo 300 gram doğarken, boy uzunluğunun ise 51 santim olduğu belirtildi. 2024 yılının ilk bebeği olması nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Ertuğrul Keklik de aileyi tebrik etti. Anne Kezban Alkan çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Yeni yılın ilk bebeği olduğu için çok heyecanlıyım. Yeni yılın herkese güzellikler getirmesini diliyorum. Bize de yeni yılın ilk bebeği olması sürpriz oldu. Heyecanlı ve duygusalız. İkinci çocuğumuz" dedi.

Baba Oğuz Alkan ise yeni yıla bebekleri ile girdikleri için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Dünyada tüm bebeklerin huzurlu bir hayat geçirmesini diliyorum. Filistin'deki bebekler için de savaşın bitmesini diliyorum" diye konuştu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Arzu Karakaş Aydın ise bebeğin normal doğumla dünyaya geldiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.