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        Kayseri´deki cinayetin şüphelisi yakalandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 16:51 Güncelleme: 02.01.2024 - 16:55
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        Kayseri´deki cinayetin şüphelisi yakalandı (2)
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        TUTUKLANDI

        Kayseri'de,iki grup arasında çıkan kavgada, Afganistan uyruklu Ali Rıza Muradi'yi bıçaklayarak öldüren Kadir Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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