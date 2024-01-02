Kayseri´deki cinayetin şüphelisi yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Kayseri'de,iki grup arasında çıkan kavgada, Afganistan uyruklu Ali Rıza Muradi'yi bıçaklayarak öldüren Kadir Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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