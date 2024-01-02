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        Kayseri'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

        KAYSERİ'de, otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 23:58 Güncelleme: 03.01.2024 - 00:00
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        Kayseri'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı
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        KAYSERİ'de, otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 21.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Suriye uyruklu M.A. idaresindeki 38 MA 7419 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, M.A., eşi ve 2 çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Kayseri Şehir ve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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