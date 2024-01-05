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        Kayseri'de FETÖ üyeliğinden aranan 5 firari hükümlü yakalandı

        KAYSERİ'de, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü polis ekiplerince yakalanıp, cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 18:07 Güncelleme: 05.01.2024 - 18:10
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        Kayseri'de FETÖ üyeliğinden aranan 5 firari hükümlü yakalandı
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        KAYSERİ'de, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü polis ekiplerince yakalanıp, cezaevine konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda aralarında ihraç kamu görevlileri ve müteahhitlerin de olduğu hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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