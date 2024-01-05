Kayseri'de FETÖ üyeliğinden aranan 5 firari hükümlü yakalandı
KAYSERİ'de, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü polis ekiplerince yakalanıp, cezaevine konuldu.
KAYSERİ'de, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü polis ekiplerince yakalanıp, cezaevine konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda aralarında ihraç kamu görevlileri ve müteahhitlerin de olduğu hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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