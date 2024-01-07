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        KAYSERİ'DE, APARTMANIN SIĞINAĞINDA YANGIN ÇIKTI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 01:54 Güncelleme: 07.01.2024 - 01:54
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        KAYSERİ'DE, APARTMANIN SIĞINAĞINDA YANGIN ÇIKTI
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        KAYSERİ'de,apartmanın sığınak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı. 

        Yangın, saat 00.30 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Küçük Mustafa Mahallesi Atlı Sokak´ta bulunan 4 katlı Serhend Apartmanı´nın sığınak kısmında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası kısa sürede büyüyen alevler sığınağı sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen A.Ş. isimli kişi ise müdahale sonrası Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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