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        Endonezyalı Kemas, basketbol oynarken hayatını kaybetti

        KAYSERİ´de, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi´nde basketbol oynarken rahatsızlanarak yere düşen Endonezyalı üniversite öğrencisi Kemas Raditya R. (19), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 21:25 Güncelleme: 07.01.2024 - 21:30
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        Endonezyalı Kemas, basketbol oynarken hayatını kaybetti
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        KAYSERİ´de, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi´nde basketbol oynarken rahatsızlanarak yere düşen Endonezyalı üniversite öğrencisi Kemas Raditya R. (19), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 18.15 sıralarında Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi´nde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi´nde meydana geldi. Endonezyalı üniversite öğrencisi Kemas Raditya R., arkadaşları ile birlikte millet bahçesi içinde yer alan basketbol sahasında arkadaşları ile basketbol maçı yaptığı sırada henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlanarak yere düştü. Arkadaşları durumu önce Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi´ndeki güvenlik görevlilerine ve polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kemas Raditya R., ilk müdahaleyi yaparak, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırdı. Endonezyalı Kemas Raditya R., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kemas Raditya R.´nin, Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi´nde (ERSEM) Türkçe hazırlık sınıfında okuduğu, üniversitenin İngilizce öğretmenliği bölümünü kazanması sonrası Kayseri´ye geldiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Kemas Raditya R.´nin arkadaşları hastane önünde gözyaşı döktü.

        Öte yandan, ölen Kemas Raditya R.'nin astım hastası olduğu iddia edildi. 

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