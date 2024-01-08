Hurdacı, temizlik işçisini tüfekle vurdu

KAYSERİ'de, temizlik işçisi Mithat Y., tartıştığı hurdacı Mustafa T. tarafından av tüfeğiyle karnından vuruldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'ndeki Alsancak Parkı'nda meydana geldi. Parkın temizliğinden sorumlu Mithat Y. ile hurdacılık yapan Mustafa T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, silahlı kavgaya dönüştü. Mustafa T. yanındaki av tüfeğiyle Mithat Y.'yi karnından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Mithat Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.